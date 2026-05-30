Jennifer Lopez ha condiviso nuove foto su Instagram, mostrando la sua chioma color caramello. La cantante e attrice appare con i capelli dal taglio lungo e lisci, sfoggiando il colore caldo che ha sempre attirato l’attenzione. Le immagini sono state pubblicate recentemente e hanno ricevuto numerosi commenti dai follower. La sua acconciatura è stata spesso oggetto di discussione sui social e sulle riviste di moda.

Sfogliamo il suo Instagram e non facciamo che sospirare. E prima sospiravamo sulle riviste in cui appariva. Jennifer Lopez ci ammalia (anche) con la sua chioma dalla fine degli anni ‘90. Irraggiungibile, splendente, impeccabile, red carpet dopo red carpet. E adesso che torna in auge su Spotify e lancia la sua nuova rom-com, Office Romance, ci sorprende ancora +++dropcap Jennifer Lopez è sempre sulla cresta dell'onda, anche quando a farla emergere sono altre, diciamo così, «motivazioni». Così è successo che la popstar torna a essere di nuovo in pista, in tutti i sensi. Grazie alla serie di successo del momento, Off Campus, disponibile su Prime Video, il suo brano On The Floor del 2011 è rientrato nelle classifiche mondiali a ben 15 anni dal suo debutto ufficiale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Goodhairday: Jennifer Lopez, regina della chioma caramello che fa sempre gola a tutte

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