Emily Blunt sfoggia una nuova acconciatura con capelli rossi, un colore che si distingue rispetto al suo stile abituale. La sua partecipazione a un film del 2026 ha attirato l'attenzione sui cambiamenti nel suo look, anche se i dettagli sulla chioma restano vari. La protagonista della pellicola ha mostrato un aspetto diverso rispetto ai ruoli passati, senza confermare se si tratti di una scelta temporanea o permanente.

Emily Blunt, il rosso iconico de Il diavolo veste Prada L'attrice, che nella pellicola riprende i panni modaioli di Emily Charlton, ex assistente nevrotica di Miranda Priestly** **diventata adesso dirigente di un gruppo del lusso francese, è nota per la sua versatilità. Per recitare nel film ha abbandonato il biondo degli ultimi anni per un look che richiama le origini della sua carriera, ma con un tocco contemporaneo. Per riprendere il ruolo di Emily, dicevamo, Emily Blunt ha scelto una tonalità di rosso vibrante definita dagli esperti come Cowboy copper che incendia il long bob alle spalle dallo styling naturale e riga centrale. Un rosso diventato un signature del personaggio amatissimo dai fan, uno dei più memorabili (ovviamente) della carriera della diva britannica.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Goodhairday, Emily Blunt dai capelli rosso «diavolo» e non solo

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