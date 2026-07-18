Durante la notte, alcuni veicoli da corsa sono stati trovati con gomme posizionate sul guard rail lungo la strada statale 65 Futa, nel tratto di Loiano. La presenza delle gomme ha sollevato polemiche tra i residenti, che avevano già raccolto circa cento firme per chiedere interventi. La polizia ha avviato un’indagine sulla vicenda, ma non sono stati ancora resi noti dettagli sulle responsabilità.

Una polemica, quella sulla ss65 Futa, nel tratto loianese, che pare destinata a non spegnersi. Dopo le quasi cento firme raccolte dai residenti per chiedere manovre urgenti e più sicurezza contro i motociclisti spericolati che percorrono la strada, soprattutto nei fine settimana, ad acuire i problemi si sono aggiunti alcuni utenti della strada che, stando a quanto raccontato dai residenti esasperati, di notte farebbero gare di velocità in auto, sempre in prossimità della ‘voltata secca’, la curva in ingresso al paese. "Dopo le moto che sfrecciano all’impazzata per tutto il fine settimana, ora, alla notte, ci troviamo a convivere con alcuni automobilisti che, con macchine truccate, percorrono la Futa tra Pianoro e Loiano come fosse una pista di Formula 1", racconta un loianese esasperato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gomme sul guard rail per le corse notturne

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