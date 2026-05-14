Nel pomeriggio di oggi a Como, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Oltrecolle a causa di un camion della Croce Rossa che si è schiantato contro un guard rail. L’incidente è avvenuto sopra alcune abitazioni, creando scompiglio tra i residenti. Sul posto sono stati inviati i soccorsi, mentre le autorità hanno delimitato l’area per i controlli e le operazioni di messa in sicurezza. Non sono state riportate vittime o feriti gravi.

Como, 14 maggio 2026 – I vigili del fuoco di Como sono dovuti intervenire nel primo pomeriggio di oggi, verso le 14.30 a Como via Oltrecolle, per prestare soccorso a un camion della Croce Rossa Italiana, del settore protezione civile, che mentre affrontava la salita ha avuto un problema meccanico e si è dovuto fermare. A quel punto l'autista, nel tentativo di riprendere il controllo del mezzo pesante, ha cercato di scaricare il pianale dal mezzo che stava trasportando, ma il camion ha iniziato a scivolare incontrollato verso valle, trascinato dal peso, e terminando la corsa fortunatamente contro il guard rail. E' infine rimasto in bilico sopra le case sottostanti, bloccato in quella posizione, senza che nessuno rimanesse ferito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, camion della Croce Rossa in biblico contro un guard rail (sopra le case): paura in via Oltrecolle

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