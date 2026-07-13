Schianto sul guard-rail è gravissimo Cade in moto | corsa per salvarlo

Notizia in breve

Un incidente grave si è verificato ieri alle 13 sulla strada regionale 257 Umbro-Marchigiana Apecchiese, vicino a Città di Castello. Un motociclista è finito contro un guard-rail e ha riportato ferite gravissime. Sono stati chiamati i soccorsi, che hanno tentato di salvarlo con una corsa in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.