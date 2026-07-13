Schianto sul guard-rail è gravissimo Cade in moto | corsa per salvarlo
Un incidente grave si è verificato ieri alle 13 sulla strada regionale 257 Umbro-Marchigiana Apecchiese, vicino a Città di Castello. Un motociclista è finito contro un guard-rail e ha riportato ferite gravissime. Sono stati chiamati i soccorsi, che hanno tentato di salvarlo con una corsa in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.
di Fabrizio Paladino Un fine settimana drammatico sulle strade, segnato da incidenti frequenti e purtroppo anche da bilanci gravissimi. L’ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato ieri, attorno alle ore 13, lungo la strada regionale 257 Umbro-Marchigiana Apecchiese nella zona di Città di Castello. Al chilometro 14,400 l’arteria è stata teatro di un brutto incidente stradale che ha visto coinvolti due centauri aretini. Per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte dei vigili urbani tifernati, i due motociclisti, mentre stavano affrontando una curva in direzione Apecchio, hanno perso improvvisamente il controllo dei loro mezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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