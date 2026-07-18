Gli Stati Uniti continuano a colpire l’Iran

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver condotto attacchi contro l’Iran, colpendo siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime. La notizia è stata comunicata tramite un messaggio su X dal Comando Centrale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici. La mossa segue altre azioni militari statunitensi nella regione.

In un comunicato pubblicato su X, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che le sue forze “hanno colpito l’Iran e i suoi siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime”. Nel comunicato si aggiunge che nell’operazione sono stati impiegati caccia, droni e navi da guerra, e sono stati diffusi anche filmati che sembrano mostrare gli attacchi. “CENTCOM continua a ritenere l’Iran responsabile, su indicazione del Comandante in capo, applicando integralmente il blocco navale contro i porti iraniani”, si legge nella nota militare. L’Iran risponde agli Stati Uniti. L’agenzia... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Gli Stati Uniti stanno per attaccare lIran

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