Gli Stati Uniti e l’Iran si sono scambiati nuove accuse, mentre domenica l’Iran ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz. La navigazione nel tratto strategico, che entrambi rivendicano come loro, è stata bloccata dall’Iran, che utilizza il controllo del canale come leva nelle tensioni in corso. La disputa tra le due parti riguarda il controllo della rotta, con Washington che ha contestato la decisione e chiesto di ripristinare la libertà di navigazione.

Come conseguenza dei nuovi attacchi, domenica l’Iran aveva detto di avere nuovamente chiuso alla navigazione lo Stretto di Hormuz, sul cui controllo Stati Uniti e Iran non riescono ad accordarsi, e che l’Iran usa come strumento di pressione e leva negoziale dall’inizio della guerra. Il presidente statunitense Donald Trump aveva smentito l’Iran sostenendo che lo stretto fosse invece aperto. Indipendentemente da ciò che dice Trump, comunque, è probabile che le navi scelgano di non attraversare lo stretto, come già successo in passato, per paura di essere attaccate dall’Iran. Domenica nello stretto sono passate solo sei navi: è il numero più basso delle ultime cinque settimane. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Stati Uniti e Iran continuano ad attaccarsi

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Gli Stati Uniti stanno per attaccare lIran

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