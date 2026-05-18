Il caso Royal Pop | perché l'orologio di Swatch e Audemars Piguet è diventato un fenomeno di massa

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un orologio realizzato dalla collaborazione tra due marchi noti ha attirato l'attenzione di molte persone, che si sono messe in fila per ore per acquistarlo. La produzione limitata e la richiesta elevata hanno portato a lunghe attese presso i punti vendita. Le vendite sono state registrate in modo rapido e il prodotto ha suscitato un notevole interesse tra collezionisti e appassionati. La diffusione del modello ha portato a discussioni sui social e ha generato un fenomeno di massa.

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L'orologio nato dalla collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch ha tenuto persone in fila per ore per accaparrarselo. Ma perché tutti vogliono il Royal Pop?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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