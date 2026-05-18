Il caso Royal Pop | perché l'orologio di Swatch e Audemars Piguet è diventato un fenomeno di massa
Un orologio realizzato dalla collaborazione tra due marchi noti ha attirato l'attenzione di molte persone, che si sono messe in fila per ore per acquistarlo. La produzione limitata e la richiesta elevata hanno portato a lunghe attese presso i punti vendita. Le vendite sono state registrate in modo rapido e il prodotto ha suscitato un notevole interesse tra collezionisti e appassionati. La diffusione del modello ha portato a discussioni sui social e ha generato un fenomeno di massa.
L'orologio nato dalla collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch ha tenuto persone in fila per ore per accaparrarselo. Ma perché tutti vogliono il Royal Pop?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
RISSA a MILANO per il royal pop di swatch xaudemars piguet
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Ornella Auzino. . Tutti guardano l’orologio. Io guardo il cinturino. Tutti stanno parlando del nuovo Audemars Piguet x Swatch Royal Pop. Io ho guardato il cinturino. Non sono un’esperta di orologi. Ma di produzione pelletteria sì. E quello che ho visto è un caso - Facebook facebook
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