Allarme uomini di pietra nei sentieri di montagna sono un meme Così è troppo | ambiente a rischio
Il club alpino austriaco ha lanciato un allarme riguardo alla proliferazione di statue di pietra, chiamate “uomini di pietra”, lungo i sentieri di montagna. Queste strutture, spesso costruite sui punti più frequentati degli itinerari escursionistici, stanno attirando l’attenzione e sono diventate un fenomeno simile ai meme. L’organizzazione ha sottolineato che questa pratica rischia di danneggiare l’ambiente naturale delle zone montane. Il Cai altoatesino ha condiviso l’iniziativa di segnalare la questione.
L’altolà del club alpino austriaco, ripreso dal Cai altoatesino. L’abitudine di costruire le minisculture sul culmine dei grandi itinerari escursionistici sta diventando un tormentone come quello della monetina alla Fontana di Trevi o quello dei lucchetti sui ponti. “Spostare sassi priva piante e piccoli animali del loro habitat”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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