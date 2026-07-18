Allarme uomini di pietra nei sentieri di montagna sono un meme Così è troppo | ambiente a rischio

Notizia in breve

Il club alpino austriaco ha lanciato un allarme riguardo alla proliferazione di statue di pietra, chiamate “uomini di pietra”, lungo i sentieri di montagna. Queste strutture, spesso costruite sui punti più frequentati degli itinerari escursionistici, stanno attirando l’attenzione e sono diventate un fenomeno simile ai meme. L’organizzazione ha sottolineato che questa pratica rischia di danneggiare l’ambiente naturale delle zone montane. Il Cai altoatesino ha condiviso l’iniziativa di segnalare la questione.