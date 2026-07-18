gli ebrei che avevano previsto la deriva del sionismo

Gli antisionisti tra gli ebrei della diaspora avevano previsto la deriva del sionismo, la sua crescente ferocia e le conseguenze che avrebbe comportato. Questi oppositori, fin dai primi tempi, avevano anticipato le derive del movimento sionista e le ripercussioni sul mondo ebraico. La loro posizione si è mantenuta nel tempo, evidenziando una frattura interna alla comunità ebraica riguardo alle scelte politiche e alle implicazioni del sionismo.

Avevano previsto la deriva del sionismo, la ferocia con la quale si sarebbe affermato e le conseguenze che avrebbe portato con sé. Gli antisionisti più convinti della prima ora erano proprio esponenti della comunità ebraica della diaspora — un fatto che conserva una sua rilevanza. Lo ricorda Brian McGlinchey in un articolo pubblicato su Stark Realities. “Un ebraismo armato di cannoni e baionette invertirebbe i ruoli di Davide e Golia e sarebbe una parodia di se stesso”, dichiarò agli inizi del secolo scorso il rabbino Moritz Güdemann nell’ opera Il giudaismo nazionale. Una critica rivolta all ‘opuscolo politico di Theodor Herzl, Lo Stato ebraico, destinato a cambiare la storia contemporanea e ad animare le coscienze dei sionisti più ferventi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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