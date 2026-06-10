Ci avevano detto che era una pratica che riguardava tutti ma alla fine siamo stati gli unici È strano | Cannavaro dopo la perquisizione

Da ilfattoquotidiano.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A un giorno dall'inizio dei Mondiali, si parla ancora dei controlli severi effettuati su calciatori e allenatori, mentre la partita non è ancora iniziata. Cannavaro ha commentato la situazione, affermando che, nonostante fosse stato detto che la procedura riguardava tutti, alla fine sono stati sottoposti a controlli solo alcuni. La sua dichiarazione è stata rilasciata dopo una perquisizione.

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Manca un giorno alla prima partita dei Mondiali e si continua a parlare più dei controlli rigidissimi anche per calciatori e allenatori, che di calcio giocato. Tra i casi più discussi c’è quello dell’Uzbekistan e di Fabio Cannavaro, perquisiti con metal detector e soprattutto con cani antidroga. Sul tema è tornato lo stesso commissario tecnico parlando a CGTN Sports Scene. “Ci avevano detto che era una pratica che riguardava tutti, ma ha riguardato soltanto noi “, ha spiegato l’ex difensore che con l’Italia ha vinto da capitano i Mondiali del 2026. “Quindi l’ho trovato strano. Dovrete chiedere a loro il motivo “, ha concluso sorridendo. Cannavaro, il suo staff e i calciatori infatti sono stati perquisiti dal personale di sicurezza della sede dell’evento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Ci avevano detto che era una pratica che riguardava tutti, ma alla fine siamo stati gli unici. È strano”: Cannavaro dopo la perquisizione
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