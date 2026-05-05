Negli ultimi anni si è assistito a un aumento di discorsi e atteggiamenti che dipingono gli ebrei in modo negativo, alimentando stereotipi e accuse infondate. Questa tendenza si inserisce in un quadro più ampio di tensioni sociali e culturali, dove alcune narrazioni sembrano riproporre vecchi pregiudizi sotto nuove forme. La questione si intreccia con dibattiti più ampi sui valori e le ideologie che attraversano le società contemporanee.

L’abisso ideologico della contemporaneità, gratta gratta, consiste in un paradosso spazio-temporale. Quello per cui più si avanza nell’applicazione del Vangelo wokista dei Buoni, più si ripiomba indietro, in tempi dannati e feroci. Per la precisione, alla fine degli anni Trenta. Non è più una suggestione polemica, è una coincidenza linguistica, fattuale, iconografica. Soprattutto, quel che viene a coincidere è il nemico. Spoiler: ha sempre la stella di Davide. La cronaca prima, ché i fatti, quando diventano parole e ancor più immagini virulente, raccontano da soli. È stata prorogata fino al 24 maggio l’esposizione “Mostri”, legata al festival della letteratura a fumetti Manuscripta e allestita presso il Palazzo Ducale di Martina Franca, provincia di Taranto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'incurabile ideologia che mostrifica gli ebrei

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