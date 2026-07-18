Gli Aviators ricevuti in Comune Lugo ripartirà da coach Baroncini

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Aviators Lugo sono stati ricevuti in Comune per celebrare il ritorno in serie C dopo due anni. La sindaca e l’amministrazione comunale si sono congratulati con la dirigenza per la promozione ottenuta a giugno. La squadra ripartirà dalla guida di coach Baroncini. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti del team.

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Il ritorno degli Aviators Lugo in serie C dopo due anni è stato celebrato in comune dalla sindaca Elena Zannoni e dall’amministrazione comunale, complimentatisi con la dirigenza per l’impresa compiuta a giugno. La società si sta già muovendo per farsi trovare pronta al campionato dal quale si è autoretrocessa nel 2024 per problematiche riguardanti il complesso periodo pandemico, decidendo di ripartire dalla Divisione Regionale 1. "Speravamo nei playoff e in un buon numero di vittorie totali - commentano il presidente Alvaro Casadio e il referente della squadra Luciano Giovannini -, ma la grande chimica che si è creata tra i ragazzi e l’ottimo lavoro dello staff tecnico hanno dato risultati insperati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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