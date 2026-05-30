Il mercato di Lugo, con 279 posteggi, è attualmente oggetto di interventi di riqualificazione promossi dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali. Il progetto mira a rinnovare gli spazi e migliorare le condizioni di vendita, senza ancora essere stati comunicati dettagli specifici sui tempi o le modalità di intervento. La pianta organica del mercato resta in vigore, ma si prevede un aggiornamento per adattarsi alle nuove esigenze.

La pianta organica del mercato ambulante di Lugo, ancora in essere, prevede la presenza di 279 posteggi. Quelli realmente occupati sono in realtà meno e continuano a scendere. "In base ai dati raccolti dal monitoraggio compiuto nell’aprile 2025 – spiega Luca Massaccesi, direttore di Confcommercio Lugo – il 18% dei posteggi risultava libero. Negli ultimi 12 mesi c’è stata un’ulteriore diminuzione pari a circa il 6%. Il mercato ha esigenza di essere riorganizzato come layout e rilanciato. C’ è un’interlocuzione in atto con l’Amministrazione da parte delle sigle degli ambulanti di Confcommercio e Confesercenti, Fiva e Anva. I posti vuoti sono troppi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Mercato di Lugo da riqualificare". Comune al lavoro con le associazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché il mercato del lavoro in Italia non funziona

Notizie e thread social correlati

Comune e associazioni di categoria riorganizzano i posteggi per un "mercato ambulante più compatto e funzionale"Il comune ha avviato una riorganizzazione dei posteggi del mercato ambulante che si svolge nel centro cittadino, in particolare il mercoledì e il...

Aumento dell'imposta di soggiorno: le associazioni protocollano la richiesta per annullarlo, incontro al ComuneI rappresentanti delle associazioni di settore hanno consegnato ieri un documento ufficiale al Comune di Salerno, chiedendo di annullare l’aumento...

Temi più discussi: Mercato di Lugo da riqualificare. Comune al lavoro con le associazioni; Mercato di Lugo, la consigliera di Fd'I, Daniela Capucci, chiede chiarezza sui progetti di rilancio; Lugo, Capucci (FdI): Mercato del mercoledì in crisi, servono risposte; Tutti i mercatini vintage da non perdere, come il Green Garden Souk de L’Albereta in Franciacorta.

EDIL MOL.AT. COSTRUZIONI DI ATTRATTIVO LUIGI E C. S.A.S - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Le rovine romane di Dougga - Tunisia reddit

Milano rilancia i Mercati di Quartiere: riaperto dopo 10 anni il Mercato di Rombon a LambrateDopo un lungo periodo di chiusura, il Mercato di Rombon nella zona di Lambrate ha riaperto le sue porte, inaugurando la nuova stagione dei Mercati di Quartiere, il progetto con cui Sogemi punta a ... affaritaliani.it

Riapre il mercato di via Rombon (il primo targato Sogemi): era chiuso da 10 anniMilano, 28 ottobre 2025 – Un presidio di socializzazione nel nord-est di Milano. Dopo dieci anni di chiusura è stato riaperto il Mercato di via Rombon, il primo dei quindici mercati comunali che il ... ilgiorno.it