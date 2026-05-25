Volley per la Sir arriva il tempo delle onoreficienze Squadra e staff ricevuti da Comune e Regione

Notizia in breve

La squadra e lo staff sono stati ricevuti da Comune e Regione in occasione della fine della stagione. L’evento celebra il percorso sportivo della formazione, che ha ottenuto riconoscimenti ufficiali. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e ha sottolineato il valore dell’attività svolta durante l’anno. Nessun dettaglio su premi specifici o interventi, solo il riconoscimento pubblico per i risultati conseguiti. La squadra ha partecipato alla cerimonia durante la due giorni a Torino.