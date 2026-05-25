Volley per la Sir arriva il tempo delle onoreficienze Squadra e staff ricevuti da Comune e Regione

Da perugiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra e lo staff sono stati ricevuti da Comune e Regione in occasione della fine della stagione. L’evento celebra il percorso sportivo della formazione, che ha ottenuto riconoscimenti ufficiali. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e ha sottolineato il valore dell’attività svolta durante l’anno. Nessun dettaglio su premi specifici o interventi, solo il riconoscimento pubblico per i risultati conseguiti. La squadra ha partecipato alla cerimonia durante la due giorni a Torino.

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A coronamento di una stagione esemplare pressochè sotto tutti i punti di vista non poteva mancare il saluto di chi con passione, anche in occasione della due giorni torinese, ha voluto seguire le sorti di questa squadra.Era una Sir non certo a ranghi completi quella che oggi in tarda mattinata ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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