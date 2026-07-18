Alcuni imprenditori coinvolti in uno sciopero di lavoratori hanno pagato merce pronta per la consegna, ma non possono ritirarla. Si tratta di aziende che non sono direttamente coinvolte nel caso e che si sono trovate coinvolte loro malgrado. La situazione riguarda il settore della moda pronta, dove le consegne sono state bloccate senza che le aziende abbiano colpe specifiche. Nessuno mette in discussione il diritto di sciopero, ma si evidenzia il coinvolgimento di soggetti estranei ai fatti.

"Il diritto di sciopero è sacrosanto, nessuno lo ha mai messo in dubbio. Ma in questa vicenda ci sono imprenditori che non c’entrano nulla e che si sono loro malgrado trovati coinvolti: hanno pagato merce pronta per la consegna, che però non può essere ritirata. Sono persone che hanno famiglia in Italia, che pagano le tasse a Prato, che hanno decine di dipendenti. E non è giusto che non possano essere messe nella condizione di lavorare normalmente: se in un caso del genere non mi dai la possibilità di entrare a ritirare le merci che ho regolarmente pagato, stai commettendo un reato penale: violenza privata. E nei giorni scorsi ho depositato cento denunce per contro degli imprenditori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli altri Pronto moda sotto scacco: "Danneggiati ma estranei al caso"

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