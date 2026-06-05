Differenziata nel vesuviano solo un comune al 98 per cento gli altri fermi sotto il 50%

Solo un comune del Vesuviano raggiunge il 98% di raccolta differenziata, mentre gli altri si fermano sotto il 50%. La situazione varia notevolmente tra le diverse amministrazioni, con alcune che faticano a migliorare le percentuali di riciclo. La differenza tra le performance è evidente e si riflette sui sistemi di gestione dei rifiuti. La scadenza del 2026 si avvicina, e le disparità tra i comuni sono destinate a crescere, creando una divisione tra eccellenza e fallimento nel settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel 2026 il Vesuviano si divide in due. Da una parte l’eccellenza, dall’altra il baratro. L’analisi di Let’s Do It! Italy APS e del Polo della Sostenibilità Ambientale di San Sebastiano al Vesuvio sui dati WMySir del Parco Nazionale del Vesuvio restituisce una fotografia impietosa. A guidare la classifica è Massa di Somma con il 97,53% di raccolta differenziata. Poi il vuoto. Seguono Ottaviano 87,23% e Sant’Anastasia 86,67%, dati 2026, e Terzigno 79,79%, ultimo dato 2025. Solo San Sebastiano 65,57% e Boscotrecase 65,23% superano di un soffio la soglia di legge del 65%. Sotto il minimo di legge precipita la maggioranza dei comuni: Cercola ferma al 64,51% con dato fermo al 2018, San Giuseppe Vesuviano 64,48%, Pollena Trocchia 62,82%, San Giorgio a Cremano 58,98%, Volla 57,51%, Portici 56,20%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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