Il caso Rocchi è stato affrontato di fronte al pubblico ministero Schenone, con la presenza di altri responsabili degli arbitri delle società di Serie A. Diversi club hanno un proprio rappresentante incaricato, anche se questi non possono comunicare con il designatore degli arbitri. Tra i nomi coinvolti, uno è Ascione, che ricopre un ruolo tra gli ufficiali delle squadre. La vicenda si sta sviluppando nell’ambito di un procedimento giudiziario.

Nell’inchiesta sugli arbitri c’è una nuova figura finita sotto la lente d’ingrandimento: il club referee manager, l’uomo ingaggiato dalle squadre per tenere relazioni con il mondo arbitrale. Si occupa di spiegare ai giocatori le novità regolamentari o di gestire l’accoglienza della terna nelle partite casalinghe (spostamenti, eventuali necessità ecc). Ma non può avere rapporti con il designatore: se c'è bisogno di chiedere una spiegazione o interloquire, si chiama l'incaricato, che in questo campionato è Andrea De Marco (nominato dalla Figc per gestire le relazioni con i club di A e B). Partendo da questo punto, nel mirino della Procura, sarebbe finito Giorgio Schenone - club referee manager dell’Inter - che sarebbe stato nominato da Rocchi in un’intercettazione e che sarà sentito dal pm Ascione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caso Rocchi, davanti al pm Schenone (Inter) e gli altri addetti agli arbitri dei club

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