Gli alloggi su Booking e Airbnb Comfort da 5 stelle e riservatezza E il check-in è digitalizzato

Nel centro storico di Firenze sono disponibili monolocali e appartamenti ristrutturati, tra i 41 e i 55 metri quadrati, destinati agli affitti turistici. Le sistemazioni sono offerte su piattaforme come Booking e Airbnb, con servizi che prevedono comfort elevato e massima riservatezza. Il check-in avviene tramite procedure digitalizzate, consentendo un accesso rapido e senza interazioni dirette.

FIRENZE Monolocali e appartamenti tra i 41 e i 55 metri quadrati, completamente ristrutturati e destinati al mercato degli affitti turistici nel cuore del centro storico di Firenze. Sono gli alloggi di via Guelfa 83, di proprietà dell’Asp Montedomini e gestiti da Limehome. Le abitazioni sono pubblicizzate sulle principali piattaforme di prenotazione online, da Airbnb a Booking, dove vengono proposte come soluzione ideale sia per soggiorni brevi sia per permanenze più lunghe. Secondo una stima basata sulle tariffe pubblicate e sul numero degli appartamenti disponibili, il complesso potrebbe generare ricavi superiori ai 50mila euro al mese nei periodi di maggiore occupazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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