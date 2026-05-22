Affitti brevi scattano i vincoli UE | come cambiano le regole per Airbnb e Booking
Da oggi, in tutta Europa, sono entrate in vigore nuove regole per gli affitti brevi, interessando anche l’Italia. Le normative stabiliscono limiti e requisiti specifici per chi mette a disposizione immobili tramite piattaforme come Airbnb e Booking. Questi vincoli riguardano principalmente la registrazione degli alloggi e le modalità di comunicazione dei dati alle autorità competenti. La modifica delle leggi mira a regolamentare un settore in rapida crescita, con impatti diretti su proprietari e piattaforme online.
Cambio di passo per gli affitti brevi in Europa, Italia compresa. Sono ufficialmente in vigore i nuovi vincoli europei. Si apre una nuova fase per piattaforme come Airbnb e Booking, per i proprietari di case date in locazione turistica e per i Comuni alle prese con il boom degli affitti nei centri storici. Non tutte le novità saranno operative subito, perché mancano ancora alcuni passaggi tecnici e attuativi. Ma il quadro normativo è ormai definito. Più trasparenza, migliore raccolta dei dati e strumenti più efficaci per le amministrazioni locali. Il tutto con effetti anche economici, si stima, sul mercato degli affitti brevi. Affitti brevi: nuovi obblighi per le piattaforme, più dati alle autorità. 🔗 Leggi su Panorama.it
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