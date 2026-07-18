Giulia Pedruzzi è Miss Bella dei Laghi | ora le prefinali di Miss Italia

È di Bonate Sopra la vincitrice del concorso regionale Miss Bella dei Laghi 2026. Domenica 12 luglio Giulia Pedruzzi, 19 anni, ad Argegno (CO) ha guadagnato l’accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia. Giulia si è recentemente diplomata al liceo coreutico all’ Istituto e Liceo Areonautico Locatelli. Miss Bella dei Laghi ha una passione per la danza, ma vorrebbe cimentarsi nello studio della recitazione. L’ambizione sembra essere di famiglia: il nonno Pietro Roncelli, burattinaio bergamasco di una certa fama, ha trovato due degni eredi nel nipote e fratello della ragazza, Gabriele Codognola, giovane promettente, e ora in Giulia. La madre, Sara Roncelli, non nasconde il suo orgoglio: “Buon sangue bergamasco non mente”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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