Miss Italia Lucrezia Nardi è Miss Le Torri 2026
Nella serata al Club Le Palme di Roma si è svolta la prima selezione ufficiale di Miss Italia 2026. Durante l’evento, una giovane partecipante è stata eletta Miss Le Torri 2026, ottenendo così il diritto di partecipare alle Finali Regionali di Miss Italia Lazio 2026. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse candidate, tutte in attesa di conoscere il loro percorso verso la finale nazionale. La vincitrice è stata decretata in una serata dedicata alle sfilate e alle valutazioni della giuria.
Presso il Club Le Palme di Roma si è tenuta la prima selezione ufficiale di Miss Italia 2026 che visto Lucrezia Nardi essere eletta Miss Le Torri 2026, titolo che le garantisce l’accesso alle Finali Regionali di Miss Italia Lazio 2026. “Questa prima selezione ha rappresentato un bellissimo inizio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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