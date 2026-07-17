Giro Valle D’Aosta 2026 vince Niels Driesen | rivivi l’evento su Sportface Tv

Notizia in breve

Niels Driesen ha vinto la seconda tappa del Giro della Valle D’Aosta 2026. La gara si è conclusa con un arrivo allo Forte di Bard, dove l’atleta ha prevalso sugli avversari. La giornata è stata caratterizzata da un percorso impegnativo e da una strategia tattica. La corsa si è svolta senza incidenti e il risultato finale ha visto Driesen in prima posizione. La tappa è stata trasmessa in diretta su Sportface Tv.