Giro Valle D’Aosta 2026 vince Niels Driesen | rivivi l’evento su Sportface Tv
Niels Driesen ha vinto la seconda tappa del Giro della Valle D’Aosta 2026. La gara si è conclusa con un arrivo allo Forte di Bard, dove l’atleta ha prevalso sugli avversari. La giornata è stata caratterizzata da un percorso impegnativo e da una strategia tattica. La corsa si è svolta senza incidenti e il risultato finale ha visto Driesen in prima posizione. La tappa è stata trasmessa in diretta su Sportface Tv.
La seconda tappa del Giro della Valle D’Aosta 2026 si è conclusa con la vittoria di Niels Driesen: il replay della giornata di oggi Niels Driesen ha vinto la seconda tappa del Giro della Valle d’Aosta, con grande spettacolo e tattica sull’asperità finale del Forte di Bard. La frazione, partita da Hône venerdì 17 luglio, si è rivelata combattuta. Il gruppo si è frammentato, con Borremans transitato in solitaria in vetta al Col du Joux. A seguire si sono formati due gruppetti: uno con Driesen, Cubillas e Blanc, e un altro con i favoriti per la classifica, tra cui il portoghese Henrique Ribeiro Bravo (già in giallo), il tedesco Bock e l’ecuadoriano Ramirez Torres, raggiunti poi da Sevranckx. 🔗 Leggi su Sportface.it
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