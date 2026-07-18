Mateo Ramirez ha vinto la tappa del Giro della Valle d’Aosta-Mont Blanc con partenza e arrivo a Saint-Christophe. La frazione di 154 chilometri si è conclusa con il colombiano che ha battuto sul traguardo il favorito Bravo. La corsa si è sviluppata principalmente in salita, con Ramirez che è riuscito ad arrivare davanti agli altri al termine della frazione.

Mateo Ramirez conquista la frazione del Giro della Valle D’Aosta-Mont Blanc con partenza e arrivo a Saint-Christophe. Al termine dei 154 chilometri previsti, il corridore ecuadoriano della UAE Team Emirates Gen Z è riuscito a precedere il leader della classifica generale Henrique Bravo, regalando alla propria squadra un successo prestigioso in una delle più importanti competizioni internazionali riservate agli U23. La vittoria è arrivata al termine di una giornata particolarmente combattuta. Ramirez ha tagliato il traguardo con appena un secondo di vantaggio su Bravo, riuscendo a imporsi in un confronto serrata tra due dei corridori più attesi della corsa valdostana. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro della Valle d’Aosta, colpo di Ramírez: battuto Bravo sul traguardo di Saint-Christophe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giro della Valle d’Aosta: 3a tappa a Saint-Christophe, la diretta su SportfaceTVOggi si svolge la terza tappa del Giro della Valle d’Aosta, con un percorso di 154,9 chilometri intorno a Saint-Christophe.

Giro Valle d’Aosta, Ramirez vince la terza tappa: rivivi le emozioni su Sportface TVUn ciclista ha vinto la terza tappa del Giro Valle d’Aosta, che si è svolta tra Saint-Christophe e Saint-Christophe.

Temi più discussi: Le strade chiuse per il passaggio del 62° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta; Giro della Valle d'Aosta, le strade chiuse tra il 17 e il 19 luglio; Giro Valle d'Aosta: Niels Driesen vince al Forte di Bard, Henrique Ribeiro Bravo mantiene la maglia gialla; Linea di partenza a Passy per il 62º Giro della Valle d’Aosta - Nos Alpes.

VICTORIA Mateo Ramírez - Etapa 3? - 154 Km - Giro della Valle d'Aosta 2026 . 1º Ramírez Mateo UAE Team Emirates Gen Z 2º Bravo Henrique Soudal Quick-Step Devo TeaM +0:01 3º O'Brien Liam Lidl - Trek Future Racing +0 x.com

È mai esistito un signore della valle rilevante o interessante? reddit

VALLE D'AOSTA. E' IL TURNO DI RAMIREZ CHE PRECEDE IL LEADER BRAVO. GALLERYL'ecuadoriano della UAE Team Emirates Gen Z precede di un secondo il leader Bravo nella tappa di Saint-Christophe. tuttobiciweb.it

GIRO DELLA VALLE D'AOSTA. LA CRONOSCALATA D'APERTURA SORRIDE AL BRASILIANO BRAVO. GALLERYLa cronoscalata che apre il Giro della Valle d’Aosta 2026 emette un primo sintetico verdetto: vince Henrique Bravo, nome atteso quello del capitano della Soudal Quick Step, terzo al Giro Next Gen. Chi ... tuttobiciweb.it