Giro della Valle d’Aosta colpo di Ramírez | battuto Bravo sul traguardo di Saint-Christophe

Da sportface.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mateo Ramirez ha vinto la tappa del Giro della Valle d’Aosta-Mont Blanc con partenza e arrivo a Saint-Christophe. La frazione di 154 chilometri si è conclusa con il colombiano che ha battuto sul traguardo il favorito Bravo. La corsa si è sviluppata principalmente in salita, con Ramirez che è riuscito ad arrivare davanti agli altri al termine della frazione.

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Mateo Ramirez conquista la frazione del Giro della Valle D’Aosta-Mont Blanc con partenza e arrivo a Saint-Christophe. Al termine dei 154 chilometri previsti, il corridore ecuadoriano della UAE Team Emirates Gen Z è riuscito a precedere il leader della classifica generale Henrique Bravo, regalando alla propria squadra un successo prestigioso in una delle più importanti competizioni internazionali riservate agli U23. La vittoria è arrivata al termine di una giornata particolarmente combattuta. Ramirez ha tagliato il traguardo con appena un secondo di vantaggio su Bravo, riuscendo a imporsi in un confronto serrata tra due dei corridori più attesi della corsa valdostana. 🔗 Leggi su Sportface.it

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