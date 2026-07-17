Venerdì 17 luglio, la seconda tappa del Giro della Valle d’Aosta-Mont Blanc si svolgerà tra Hône e il Forte di Bard. La corsa attraverserà il paesaggio valdostano, con i ciclisti che affronteranno il percorso fino al celebre complesso storico. La gara sarà trasmessa in diretta su Sportface TV, offrendo la possibilità di seguire il passaggio dei giovani atleti attraverso il territorio locale.

Il Forte di Bard torna a essere protagonista del Giro ciclistico della Valle D’Aosta-Mont Blanc. Venerdì 17 luglio, la seconda tappa della 62esima edizione condurrà i giovani corridori da Hône fino allo storico complesso valdostano. La frazione potrà essere seguita in diretta su Sportface TV, con collegamento previsto dalle 13.00 alle 16.20. Il percorso misura 147,5 km e si preannuncia particolarmente selettivo. Il gruppo dovrà affrontare le ascese di Fabiole, Ravet, Col de Joux e Col d’Arlaz, prima della conclusione sulla cima del Forte di Bard. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Giro della Valle d’Aosta, la Hône-Forte di Bard in diretta su Sportface TV

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