Oggi si svolge la prima tappa del Giro di Valle d’Aosta 2026, con una cronometro di 10,5 chilometri da Passy a Plaine Joux, in Alta Savoia. La prova fornirà le prime indicazioni sulla classifica generale. La gara è visibile in diretta su Sportface Tv. La competizione si svolge il 16 luglio e apre con questa prova a cronometro, che rappresenta il primo momento di confronto tra i partecipanti.

È fissata a oggi 16 luglio il via del Giro di Valle d’Aosta 2026: il programma della prima tappa e la diretta su Sportface Tv La competizione si aprirà con una cronometro di 10,5 chilometri da Passy a Plaine Joux, in Alta Savoia, che fornirà le prime, preziose indicazioni sulla classifica generale. Il percorso, articolato su quattro tappe per un totale di 414 chilometri e oltre 11.000 metri di dislivello, attraverserà le suggestive e impervie strade valdostane e del dipartimento francese. I Gran Premi della Montagna renderanno la corsa estremamente selettiva, confermando il ruolo di banco di prova d’eccellenza per i giovani scalatori. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Oggi parte il Giro di Valle D’Aosta 2026: la prima tappa e il programma. Segui la diretta su Sportface Tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Artemis II: seguiamo il sorvolo della Luna in diretta, ci aspettano immagini pazzesche

Notizie e thread social correlati

Ciclismo, 62° Giro della Valle d’Aosta Under 23: il programma dal 16 al 19 luglio su Sportface TVDal 16 al 19 luglio si svolge il 62° Giro della Valle d’Aosta Under 23, trasmesso su Sportface TV.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: parte la prima fuga. In due al comandoOggi si svolge la prima tappa del Giro d’Italia 2026, con i ciclisti che sono partiti da poco più di metà mattina.

Temi più discussi: Le strade chiuse per il passaggio del 62° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta; Giro della Valle d'Aosta, le strade chiuse tra il 17 e il 19 luglio; Giro della Valle d’Aosta: passaggio cruciale verso l’Avenir; Scatta il Giro della Valle, quattro tappe per i big del ciclismo del domani.

Agenda 16/07/2026 14:55 #TDF2026 rtve.es/play/videos/di… 07:00 #TOMQ2026 canaldeporte.com/videos/detail/… 15:00 Baloise Ladies Tour cycling.pickx.be/nl/ --- Giro della Valle d'Aosta Probable: youtube.com/@GiroVdA/strea… x.com

Oggi parte il Giro di Valle D’Aosta 2026: la prima tappa e il programma. Segui la diretta su Sportface TvÈ fissata a oggi 16 luglio il via del Giro di Valle d'Aosta 2026: il programma della prima tappa e la diretta su Sportface Tv Prende il via oggi la 62esima ediz ... sportface.it

È mai esistito un signore della valle rilevante o interessante? reddit

Valle d'Aosta in festa per il Giro: tifosi invadono le stradeLa Valle d'Aosta è diventata un palcoscenico a cielo aperto per la tappa Aosta-Pila del Giro d'Italia. Migliaia di appassionati e curiosi hanno invaso Aosta fin dal mattino, colorando le strade di ... it.blastingnews.com