Giovedì in piazza un successo Ecco i prossimi appuntamenti

Giovedì in piazza, i locali del centro sono stati presi d’assalto: tutti pieni, con caffè e ristoranti che hanno registrato il tutto esaurito. L’evento estivo si è svolto in piazza della Libertà, con musica dj e persone sedute sulle gradinate del duomo. La partecipazione ha coinvolto numerosi cittadini e visitatori, creando un’atmosfera vivace e affollata nel cuore della città.

Un colpo d’occhio importante ha caratterizzato il secondo appuntamento dei Giovedì in piazza. L’iniziativa estiva in piazza della Libertà, con i ristoratori del centro affiancati da djset e sedute anche sulle gradinate del duomo, ha fatto registrare il tutto esaurito nei caffè e nei locali del cuore della città. Nonostante la calura di luglio, molti faentini e visitatori hanno scelto di trascorrere la serata all’aperto, cercando refrigerio tra i tavolini e per le strade. Ad arricchire l’atmosfera della piazza è stato anche il tradizionale mercatino dei bambini, che ha richiamato numerose famiglie e ha contribuito ad animare ulteriormente l’area pedonale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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