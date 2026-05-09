Da Bonaccini a Durigon | i prossimi appuntamenti
Nei prossimi giorni si svolgeranno diversi incontri tra i candidati sindaco e i cittadini nei quartieri e nelle vie della città. Si tratta di appuntamenti che prevedono sia confronti diretti sia ospitate di vario genere, con l’obiettivo di coinvolgere gli elettori prima del voto previsto per il 24 e 25 maggio. Questi eventi si inseriscono in un calendario di due settimane ricco di iniziative, che anticipano la decisione degli elettori.
Un altro paio di settimane, intense, di incontri con i cittadini, nei quartieri e per le vie, di confronti oltre che di ospitate varie, per i quattro candidati sindaco prima di passare la parola agli elettori e raccogliere i frutti di tanto impegno con il voto del 24 e 25 maggio. Partendo dall’unica candidata donna, Angelica Malvatani che stasera sarà a Torre di Palme e domani è al centro sociale di Caldarette d’Ete, dove, a pranzo, avrà come ospite l’europarlamentare e presidente del Pd, Stefano Bonaccini, mentre nel pomeriggio (ore 15,30) è previsto un incontro sulla Rigenerazione Urbana cui interverranno anche la consigliera regionale, Valeria Mancinelli e l’economista Marco Marcatili.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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