Marco Donati i prossimi appuntamenti in agenda

Il 14 maggio 2026 si svolgerà ad Arezzo un ciclo di incontri pubblici con la partecipazione di Marco Donati. Sono previsti incontri con associazioni e cittadini, oltre a confronti diretti con i candidati a sindaco. Le riunioni si terranno in diversi quartieri e luoghi della città, con l’obiettivo di coinvolgere la popolazione e discutere delle iniziative in programma. Gli appuntamenti sono inseriti nel calendario delle attività previste nelle prossime settimane.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – . Incontri con associazioni, cittadini e confronti pubblici con i candidati a sindaco nei quartieri e nei luoghi della città. Proseguono gli appuntamenti elettorali di Marco Donati, candidato sindaco della Coalizione Civica, con una serie di incontri pubblici, confronti e momenti di dialogo con cittadini, associazioni e realtà del territorio. Giovedì 14 maggio ore 18: incontro con l’associazione Nuovamente – via del Maspino, 13 ore 21: incontro con i cittadini in loc. Sassaia – Oratorio Anspi San Quirico Sassaia, loc. Rigutino Venerdì 15 maggio ore 11: Rondine Cittadella... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marco Donati, i prossimi appuntamenti in agenda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Marco Donati incontra la cittadinanza: i prossimi appuntamenti in agendaArezzo, 28 aprile 2026 – Marco Donati incontra la cittadinanza: i prossimi appuntamenti in agenda. Marco Donati incontra la città, tanti gli appuntamenti in agenda per il candidato a sindacoArezzo, 7 maggio 2026 – Marco Donati incontra la città, tanti gli appuntamenti in agenda per il candidato a sindaco. Temi più discussi: Azione sostiene Marco Donati; Un sindaco tra le persone, servizi efficienti e una città attrattiva. Il programma elettorale di Marco Donati; Marco Donati presenta il programma elettorale; Mezzocorona, Marco Donati: famiglia di vignaioli fin da metà Ottocento. VIDEO | Azione al fianco di Marco Donati, ecco i candidati al consiglio comunale di Arezzo x.com Marco Donati incontra la cittadinanza: i prossimi appuntamenti in agendaArezzo, 28 aprile 2026 – Marco Donati incontra la cittadinanza: i prossimi appuntamenti in agenda. Il candidato sindaco Marco Donati intensifica il tour nei quartieri e nelle frazioni di Arezzo con ... lanazione.it Marco Donati incontra i cittadini: stasera al Colle del Pionta e domani a Santa FirminaArezzo, 13 aprile 2026 – Marco Donati incontra i cittadini: stasera al Colle del Pionta e domani a Santa Firmina. Il programma settimanale degli incontri del candidato a sindaco per la Coalizione ... lanazione.it