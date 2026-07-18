Giovani talenti tra il rap e l’indie
Durante una serata, rapper, cantautori e DJ si esibiranno insieme sul palco, offrendo uno spettacolo che presenta giovani artisti emergenti sia locali che non. La rassegna mira a mettere in evidenza queste nuove figure del panorama musicale, dando loro spazio per esibirsi davanti a un pubblico. L'evento coinvolge diversi generi musicali, tra rap e indie, e si rivolge a un pubblico interessato a scoprire nuovi talenti.
Rapper, cantautori e dj per una sera sullo stesso palco, per una rassegna che permetterà di scoprire alcuni giovani talenti emergenti, del territorio e non. È il concerto che si terrà oggi alle 19 a Triuggio, nel parco urbano di via Kennedy, sotto il titolo “Spacca estate Triuggio“, evento di apertura e di presentazione del progetto Urban Summer Lab. Sarà una serata tra musica, divertimento e street food, organizzata dal Comune. Ci si potrà godere l’esibizione di 9 artisti, con 6 rapper, 3 cantautori indie e un deejay. Ad alternarsi sul palco tra hip hop, rock, pop, canzone d’autore e altri generi saranno Damiano Dantella, Luca Visentin, Taoma e Mango Haze, May One, Raspa, C4arta e Emmeb, a cui si affiancherà il dj-set finale di Napalm, fatto di ritmo e buone vibrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Teaching Kids About XXXTentacion Through Rap
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