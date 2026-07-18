Durante una serata, rapper, cantautori e DJ si esibiranno insieme sul palco, offrendo uno spettacolo che presenta giovani artisti emergenti sia locali che non. La rassegna mira a mettere in evidenza queste nuove figure del panorama musicale, dando loro spazio per esibirsi davanti a un pubblico. L'evento coinvolge diversi generi musicali, tra rap e indie, e si rivolge a un pubblico interessato a scoprire nuovi talenti.

Rapper, cantautori e dj per una sera sullo stesso palco, per una rassegna che permetterà di scoprire alcuni giovani talenti emergenti, del territorio e non. È il concerto che si terrà oggi alle 19 a Triuggio, nel parco urbano di via Kennedy, sotto il titolo “Spacca estate Triuggio“, evento di apertura e di presentazione del progetto Urban Summer Lab. Sarà una serata tra musica, divertimento e street food, organizzata dal Comune. Ci si potrà godere l’esibizione di 9 artisti, con 6 rapper, 3 cantautori indie e un deejay. Ad alternarsi sul palco tra hip hop, rock, pop, canzone d’autore e altri generi saranno Damiano Dantella, Luca Visentin, Taoma e Mango Haze, May One, Raspa, C4arta e Emmeb, a cui si affiancherà il dj-set finale di Napalm, fatto di ritmo e buone vibrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovani talenti tra il rap e l’indie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Teaching Kids About XXXTentacion Through Rap

Notizie e thread social correlati

Cocconato celebra il vino: tra giovani talenti e nuove tendenzeA Cocconato si svolge oggi la seconda edizione di Cocco…Wine Stories, un evento che si tiene nel centro storico del paese.

Matera, la letteratura tra i rioni: Laura Marzi e i giovani talentiA Matera, la letteratura coinvolge i rioni attraverso incontri con giovani scrittrici premiate.

Temi più discussi: Myllennium Award: premiati 25 talenti italiani under 30; Giovani Talenti da Eataly (con Identità), istantanee da un 2026 memorabile; Giovani talenti tra il rap e l’indie; Parte bando Talenti, 7 milioni alle imprese per profili qualificati.

Ultimo giro per la terza stagione di #Leonardo 1GP, il programma di formazione e sviluppo ispirato alla Formula 1 che ha coinvolto oltre 700 giovani talenti del Gruppo assunti tra il 2022 e il 2023. Articolato in cinque Gran Premi, il programma ha affrontato alcu x.com

Sanremo Giovani, il vincitore direttamente in gara con i BigAl festival 2027 di Stefano De Martino sparisce la sezione delle Nuove Proposte. La sfida tra i nuovi talenti dovrebbe essere il 18 dicembre ... msn.com

Il 31° Festival Pianistico. Celebrità e giovani talentiQuattro serate di grande musica nel salone porticato della Fortezza Firmafede. L’ingresso è come sempre a offerta libera e volontaria, consigliato prenotare. msn.com