A Cocconato si svolge oggi la seconda edizione di Cocco…Wine Stories, un evento che si tiene nel centro storico del paese. La manifestazione si concentra sul ricambio generazionale nel settore vitivinicolo e presenta i nuovi vitigni resistenti tipici del Piemonte. L'iniziativa riunisce giovani talenti e professionisti del settore, offrendo uno spazio per scoprire le ultime tendenze nel mondo del vino locale.

? Cosa sapere Cocconato ospita oggi la seconda edizione di Cocco.Wine Stories nel centro storico.. L'evento analizza il ricambio generazionale e i nuovi vitigni resistenti in Piemonte.. Cocconato ospita oggi, venerdì 1° maggio 2026, la seconda edizione di Cocco.Wine Stories – Messaggi in bottiglia, un appuntamento che dalle ore 11:00 alle 19:00 trasformerà il centro storico del borgo in un palcoscenico per l’enologia piemontese. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Go Wine, il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato e il Comune di Cocconato, con l’obiettivo di offrire una giornata interamente dedicata all’approfondimento tecnico e alla degustazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cocconato celebra il vino: tra giovani talenti e nuove tendenze

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