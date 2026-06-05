Matera la letteratura tra i rioni | Laura Marzi e i giovani talenti

Notizia in breve

A Matera, la letteratura coinvolge i rioni attraverso incontri con giovani scrittrici premiate. Le autrici, provenienti da diversi quartieri, hanno partecipato a eventi culturali promossi da associazioni locali. Durante le iniziative, sono state lette poesie e brani inediti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra i quartieri e la scena letteraria. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi specifici delle autrici o sui premi assegnati.