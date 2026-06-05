Matera la letteratura tra i rioni | Laura Marzi e i giovani talenti
A Matera, la letteratura coinvolge i rioni attraverso incontri con giovani scrittrici premiate. Le autrici, provenienti da diversi quartieri, hanno partecipato a eventi culturali promossi da associazioni locali. Durante le iniziative, sono state lette poesie e brani inediti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra i quartieri e la scena letteraria. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi specifici delle autrici o sui premi assegnati.
Come può la letteratura unire i rioni di Matera?. Chi sono le giovani scrittrici premiate tra i quartieri?. Quali storie emergono dalle parole dei detenuti della Casa Circondariale?. Cosa accade alla famiglia Montella dopo l'inchiesta Mani Pulite?.? In Breve Vanessa Palomba e Francesca Martino premiate per i testi dei rioni materani. Brunella Iacovone vince concorso I colori dell’immaginazione nella sezione Nero. Racconti ispirati ai detenuti della Casa Circondariale di Matera nella sezione Periferie. Romanzo Stelle cadenti ambientato a Torino nel 1993 durante inchiesta Mani pulite. Laura Marzi porta la letteratura tra i vicoli di Matera per l’undicesima edizione di Amabili Confini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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