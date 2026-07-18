’Giorgia Summer’ accende Cattolica | I live sono incontri meravigliosi

Notizia in breve

Durante il concerto di Giorgia, il pubblico ha assistito a una serata ricca di emozioni, con la cantante che ha interpretato sia ballate intense che brani più ritmati. La sua voce potente e virtuosa ha coinvolto gli spettatori, creando un’atmosfera di grande partecipazione. Il palco ha ospitato un mix di momenti poetici e di energia, con la cantante che ha ballato insieme al pubblico in alcuni passaggi.