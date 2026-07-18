’Giorgia Summer’ accende Cattolica | I live sono incontri meravigliosi

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il concerto di Giorgia, il pubblico ha assistito a una serata ricca di emozioni, con la cantante che ha interpretato sia ballate intense che brani più ritmati. La sua voce potente e virtuosa ha coinvolto gli spettatori, creando un’atmosfera di grande partecipazione. Il palco ha ospitato un mix di momenti poetici e di energia, con la cantante che ha ballato insieme al pubblico in alcuni passaggi.

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Da un concerto di Giorgia puoi aspettarti di tutto: la sua poetica, esaltata dalla voce potente e virtuosa, le sue ballate intense e i brani più ritmici che non disdegna di ballare con il pubblico. Ed è quello che si aspettano i suoi fan domani, alle 21,30, all’ Arena della Regina di Cattolica, quando la cantautrice, produttrice discografica, conduttrice televisiva e interprete di canzoni che hanno scalato le classifiche negli ultimi 30 anni, salirà sul palco del Regina e presenterà un repertorio in grado di unire i grandi classici della sua discografia alle nuove hit. Uno show curato nei minimi dettagli, il G Summer, unica data in regione: "Mi piace fare tanti concerti, gli show dopo un po’ di date si trasformano, diventano un’altra cosa – dice la cantante –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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