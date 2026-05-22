Oceanman accende Cattolica | 800 atleti da 50 Paesi per il weekend del nuoto
E' tutto pronto a Cattolica per l’edizione di Oceanman, l’evento di nuoto che coinvolge circa 800 atleti provenienti da 50 paesi diversi. Durante il fine settimana si svolgeranno diverse gare, con le principali previste per domenica 24 maggio, quando si disputeranno i 10 km della Oceanman e i 5 km della Half Oceanman. La manifestazione, che si svolge sulla riviera adriatica, vede partecipanti di varie nazionalità pronti a sfidarsi nelle acque della città.
E' tutto pronto per Oceanman Cattolica, che finalmente entra nel vivo. Chi scende in acqua sceglie tra diverse gare: le più importanti, i 10 km della Oceanman ed i 5 km della Half Oceanman, sono previste per la mattina di domenica 24 maggio. I 2 km della Sprint, i 500 metri di Oceankids. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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