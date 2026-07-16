Un gioielliere è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione. La sentenza è definitiva e ha riacceso il dibattito sulla legittima difesa e sulla sicurezza pubblica. La condanna è stata confermata in via definitiva, senza cambiamenti sul risultato finale. La discussione sulla possibilità di concedere la grazia è continuata, con alcune opinioni che la considerano una soluzione non scandalosa.

La condanna definitiva a quattordici anni e nove mesi del gioielliere Mario Ruggiero ha riacceso, come era inevitabile, il dibattito sulla legittima difesa e sulla sicurezza dei cittadini di fronte alla criminalità. Sui social è già partita la sentenza alternativa: lo Stato protegge i delinquenti, chi si difende finisce in carcere, i giudici vivono fuori dalla realtà. È uno schema collaudato, che funziona, in particolare in questa contingenza storica, perché parla alla pancia del Paese. Ma è anche uno schema profondamente sbagliato. Comprendere umanamente un uomo che ha subito rapine, che ha vissuto nella paura e che ha reagito in una situazione drammatica è doveroso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gioielliere condannato: sentenza giusta, ma la grazia non sarebbe uno scandalo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Condannato il gioielliere del cuneese che uccise i rapinatori: una sentenza complicata, destinata a far discutere moltoUn gioielliere del cuneese è stato condannato a una pena detentiva dopo aver ucciso due rapinatori che tentavano di fuggire dalla sua gioielleria.

Occhetto impartisce una lezione a Elly e compagni: “Un presidente della Repubblica di destra non sarebbe uno scandalo”Achille Occhetto ha affermato che un presidente della Repubblica di destra non sarebbe uno scandalo, rispondendo alle critiche di alcuni esponenti...

Temi più discussi: Legittima difesa, cosa dice la legge in Italia e perché Roggero è stato condannato; Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere'; Il gioielliere Mario Roggero in carcere: Portate avanti la battaglia per una legge giusta e contro la criminalità; Quando una comunità si arrende alla paura e ricorre alla giustizia fai da te: riflessioni dal caso Mario Roggero.

Come dice l'amico @ErmannoKilgore i giudici applicano le leggi. Salvini è al governo,Vannacci lo era fino a ieri,perchè non hanno cambiato la legge? È + utile far caciara. Sentenza giusta. @AdriMCMLXI @JakiGioatro @Frances99687883 @lageloni @Etern x.com

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero reddit

Gioielliere Mario Roggero condannato, Crosetto: Si valuti di evitargli il carcereLeggi su Sky TG24 l'articolo Gioielliere Mario Roggero condannato, Crosetto: 'Si valuti di evitargli il carcere' ... tg24.sky.it

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere'Quattordici anni e nove mesi, come aveva già stabilito la Corte d'Appello. Diventa definitiva la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che ... ansa.it