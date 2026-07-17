Un gioielliere si è costituito nel carcere di Bollate prima delle 16, dichiarando che la sua condanna a 15 anni equivale a un ergastolo. Ha affermato: “Come si può sentire uno che sta entrando a 72 anni per scontare 15 anni? Ergastolo! Viva la giustizia italiana!” Le sue parole sono state pronunciate davanti ai cronisti prima di entrare in cella.

“ Come si può sentire uno che sta entrando a 72 anni per scontare 15 anni? Ergastolo! Viva la giustizia italiana! Ergastolo!”. Sono le parole pronunciate da Mario Roggero davanti ai cronisti prima di costituirsi nel carcere di Bollate, alle 16.45. Il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, è stato c ondannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina alla sua gioielleria il 28 aprile 2021. “Questo è il massimo per i delinquenti – ha proseguito Roggero – Sono facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti”. A chi gli ha chiesto come avesse passato l’ultima ora prima dell’ingresso ha risposto di averla vissuta con grande difficoltà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caso Roggero, gioielliere: Per me è un ergastolo, viva la giustizia italiana

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