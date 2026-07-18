Ginnastica artistica sorteggio Europei Zagabria | Italia senior nell’ultima suddivisione

Notizia in breve

Le gare di ginnastica artistica agli Europei di Zagabria sono state sorteggiate. L’Italia senior gareggerà alla trave il 13 agosto, mentre le categorie junior, maschile e femminile, saranno in gara nelle mattinate precedenti. Gli ordini di lavoro sono stati ufficializzati e le competizioni sono in programma a meno di un mese.