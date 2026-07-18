Ginnastica artistica sorteggio Europei Zagabria | Italia senior nell’ultima suddivisione
Le gare di ginnastica artistica agli Europei di Zagabria sono state sorteggiate. L’Italia senior gareggerà alla trave il 13 agosto, mentre le categorie junior, maschile e femminile, saranno in gara nelle mattinate precedenti. Gli ordini di lavoro sono stati ufficializzati e le competizioni sono in programma a meno di un mese.
A meno di un mese dalla rassegna continentale in Croazia, definiti gli ordini di lavoro. Le Fate partiranno alla trave il 13 agosto, azzurrini e azzurrine junior in gara al mattino. A meno di un mese dall’inizio dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica di Zagabria, in Croazia, European Gymnastics ha effettuato nella giornata di ieri, venerdì 17 luglio, il sorteggio per l’ordine di lavoro. La rassegna continentale si aprirà con la competizione femminile, senior e junior, in programma dal 13 al 19 agosto. Nella seconda settimana toccherà invece al settore maschile, con il programma GAM previsto dal 19 al 23 agosto. L’Italia senior femminile inizierà la propria gara alla trave, l’attrezzo più delicato per la GAF, girando insieme alla Polonia. 🔗 Leggi su Sportface.it
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