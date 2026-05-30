CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenutie alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La rassegna continentale entra nel vivo a Varna (Bulgaria), dove va in scena la finale dell’all around a squadre. La finale del concorso generale a squadre rappresenta uno dei momenti più delicati e significativi della stagione per l’Italia. Le Farfalle azzurre si presentano sulla pedana di Varna, in Bulgaria, con l’obiettivo di offrire finalmente una prestazione convincente e di mostrare segnali concreti di crescita dopo un avvio di anno complicato sul piano dei risultati. Il movimento italiano sta infatti vivendo una fase di profonda transizione tecnica e generazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia cerca risposte nella gara a squadre all-around

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Giulia Perotti AA 2026 First Italian Serie A

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