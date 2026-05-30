LIVE Ginnastica artistica Europei 2026 in DIRETTA | le Farfalle cercano risposte nella finale all-around

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante gli Europei di ginnastica artistica del 2026, le Farfalle partecipano alla finale all-around. La competizione si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili attraverso una piattaforma dedicata. La finale individuale all-around è iniziata alle 9 del mattino, coinvolgendo le atlete in varie prove di esercizi su più attrezzi. La diretta permette di seguire i risultati in tempo reale, offrendo un quadro completo delle performance delle ginnaste in gara.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE  INDIVIDUALE ALL-AROUND DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 9.00 Buongiorno e benvenutie alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La rassegna continentale entra nel vivo a Varna (Bulgaria), dove va in scena la finale dell’all around a squadre. La finale del concorso generale a squadre   rappresenta uno dei momenti più delicati e significativi della stagione per l’Italia. Le Farfalle azzurre si presentano sulla pedana di Varna, in Bulgaria, con l’obiettivo di offrire finalmente una prestazione convincente e di mostrare segnali concreti di crescita dopo un avvio di anno complicato sul piano dei risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ginnastica artistica europei 2026 in diretta le farfalle cercano risposte nella finale all around
© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2026 in DIRETTA: le Farfalle cercano risposte nella finale all-around
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Linda

Video Linda

Notizie e thread social correlati

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia cerca risposte nella gara a squadre all-aroundAlle competizioni degli Europei di ginnastica artistica 2026 si svolge la gara a squadre all-around.

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli insegue una medaglia all-aroundDurante la quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026, Sofia Raffaeli ha partecipato alla gara all-around.

Temi più discussi: LIVE Ginnastica artistica, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia cerca risposte nella gara a squadre all-around; Varna - Dove seguire gli Europei di Ritmica, in Tv e dal vivo. Nuova formula All Around; LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli insegue una medaglia all-around; Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (30 maggio): orari, programma, streaming, italiane in gara.

Ginnastica artistica, Manila Esposito vince l'oro all-around agli Europei 2025 a LipsiaManila Esposito ancora Oro nell'all-around individuale dei campionati Europei di Ginnastia artistica. La ginnasta campana si riconferma campionessa dopo aver difeso con successo il titolo che ottenne ... sport.sky.it

Ginnastica: Europei artistica; Italia femminile oro a squadrePer la quarta volta nella propria storia l'Italia femminile di ginnastica artistica si aggiudica la medaglia d'oro nel concorso generale degli Europei. Dopo i trionfi di Volos 2006, Monaco di Baviera ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web