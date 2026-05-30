Durante gli Europei di ginnastica artistica del 2026, le Farfalle partecipano alla finale all-around. La competizione si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili attraverso una piattaforma dedicata. La finale individuale all-around è iniziata alle 9 del mattino, coinvolgendo le atlete in varie prove di esercizi su più attrezzi. La diretta permette di seguire i risultati in tempo reale, offrendo un quadro completo delle performance delle ginnaste in gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE INDIVIDUALE ALL-AROUND DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 9.00 Buongiorno e benvenutie alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La rassegna continentale entra nel vivo a Varna (Bulgaria), dove va in scena la finale dell’all around a squadre. La finale del concorso generale a squadre rappresenta uno dei momenti più delicati e significativi della stagione per l’Italia. Le Farfalle azzurre si presentano sulla pedana di Varna, in Bulgaria, con l’obiettivo di offrire finalmente una prestazione convincente e di mostrare segnali concreti di crescita dopo un avvio di anno complicato sul piano dei risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2026 in DIRETTA: le Farfalle cercano risposte nella finale all-around

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Linda

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