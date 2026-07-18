A Loreto, circa mille persone hanno acceso candele in memoria di Luigia Fortunato, conosciuta come Gina, uccisa il 9 luglio dal marito con circa 50 coltellate. La vittima aveva 33 anni e proveniva da Cerignola. Durante la cerimonia, è stato ricordato anche il figlioletto, Youssef, definito ora “figlio di tutti”. La famiglia e i partecipanti hanno partecipato alla commemorazione in modo raccolto e silenzioso.

LORETO Mille candele per ricordare Luigia Fortunato, per tutti Gina, la 33enne di Cerignola massacrata lo scorso 9 luglio con 50 coltellate dal marito Sami Khemaies. Loreto ha voluto dimostrare così, con una grande fiaccolata, la vicinanza alla famiglia della donna. Il raccoglimento «Tutta la città vuole partecipare, è il momento del silenzio e della riflessione per ricordare il dramma che Loreto ha vissuto» ha commentato, con la voce rotta dall’emozione, il sindaco Moreno Pieroni. La città mariana si era già stretta intorno a Gina e ai suoi cari giovedì, in occasione del funerale celebrato in una basilica della Santa Casa gremita. «Mamma, farò il bravo ma proteggimi da lassù» la commovente lettera che il figlioletto di Gina, Youssef, 8 anni, ha voluto dedicare dall’altare alla mamma scomparsa per la mano violenta del suo papà. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Gina massacrata dal compagno, a Loreto mille candele per ricordarla. C'è anche il figlioletto: «Youssef adesso è figlio di tutti noi»

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