Una donna di 33 anni è stata uccisa con coltellate dal marito, che non ha mai presentato denuncia. La Procura ha escluso che si tratti di un femminicidio. La vittima, nota come Gina, è stata trovata morta in casa. Le forze dell'ordine hanno aperto un'indagine per chiarire le dinamiche dell'omicidio. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'evento o sul motivo del gesto.

LORETO Uccisa a coltellate dal marito ma per la Procura non è femmincidio. Sulla morte di Luigia Fortunato, per tutti Gina, la 33enne trovata morta giovedì sera nell’appartamento dove viveva in via Bramante 194, il pubblico ministero Rosario Lioniello ha contestato per ora solo l’omicidio volontario con arma, vale a dire il coltello da pollo con cui la donna è stata colpita con molti fendenti. A far propendere la pubblica accusa su questa decisione è stata la mancanza di denunce o segnalazioni di maltrattamenti e prevaricazioni effettuate dal marito durante la loro convivenza. L’accusa La stessa madre di Gina quella sera si è allontanata dall’abitazione della coppia con il loro figlio di 8 anni per non farlo assistere al litigio che era in corso. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Gina massacrata con il coltello da pallo dal marito che non ha mai denunciato. «Ma non è un femminicidio»

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