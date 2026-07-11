Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate da suo marito, un uomo tunisino di 39 anni, a Loreto. La vittima viveva con il marito, che era anche un pusher, e la coppia aveva un bambino. Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe agito per garantire un padre al figlio. La donna, conosciuta come Gina, proveniva da Cerignola. La polizia ha fermato l’uomo dopo l’omicidio.

LORETO Uccisa per assicurare un padre al figlio. Le aveva provate tutte Luigia Fortunato, per tutti Gina, la 33enne di Cerignola ammazzata dal marito Sami Khemaies, 39enne, tunisino. Giovedì sera, prima che numerosi fendenti, sferrati in casa dall’uomo con un coltello utilizzato per tagliare il pollo e da una lunga lama, la raggiungessero alle gambe, alle braccia e all’addome, aveva voluto mettere un punto definitivo a quella relazione che era naufragata già sei anni fa, ai tempi del Covid, per i continui guai che il marito aveva con la giustizia e legati allo spaccio di droga. La ricostruzione «Adesso te ne vai di casa qui non c’è più posto per te» gli aveva detto al culmine di un litigio che durava da due giorni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Omicidio a Loreto, viveva con il marito pusher per il bene del loro bambino: Gina massacrata a coltellate

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