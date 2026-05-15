L’Italia ha recuperato il 98% degli oli minerali usati, un livello di circolarità che potrebbe essere tra i più alti al mondo. Tuttavia, un rappresentante del Consorzio nazionale per la gestione e il riciclo degli oli minerali usati ha precisato che questo risultato non si ottiene automaticamente, ma richiede interventi e strutture dedicate. La percentuale di recupero evidenzia un’efficienza del sistema, che si basa su pratiche consolidate e sulla collaborazione tra vari attori del settore.

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - “L'Italia ha raggiunto un livello di circolarità del 98% nel recupero degli oli minerali usati, un risultato che rappresenta probabilmente un record mondiale, ma questo non avviene spontaneamente”. Lo ha detto Riccardo Piunti, presidente del Consorzio nazionale degli oli minerali usati, alla Conferenza Nazionale sull'Economia Circolare 2026 che si è svolta ieri a Roma, durante la quale è stato presentato il Rapporto sull'economia circolare in Italia 2026, realizzato in collaborazione con Enea, che offre un aggiornamento sugli indicatori di circolarità dell'economia italiana e un confronto dettagliato con altri Paesi europei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Piunti (Conou): "Economia circolare non nasce da sola"

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Sostenibilità: Piunti (Conou), 'Consorzio, eccellenza di economia circolare, raccoglie e rigenera

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