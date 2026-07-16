Chemical Day 2026 Piunti Conou | Chimica alla base dell' economia circolare

Notizia in breve

Durante Chemical Day 2026, Piunti di Conou ha affermato che utilizzare rifiuti come materie prime richiede conoscenza approfondita della loro composizione, poiché possono contenere inquinanti. Ha sottolineato che la chimica è fondamentale per l’economia circolare, ma è necessario valutare i materiali prima del loro impiego. La discussione si è concentrata sull’importanza di analizzare i rifiuti per garantire processi di riciclo sicuri e sostenibili.