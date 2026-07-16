Chemical Day 2026 Piunti Conou | Chimica alla base dell' economia circolare
Durante Chemical Day 2026, Piunti di Conou ha affermato che utilizzare rifiuti come materie prime richiede conoscenza approfondita della loro composizione, poiché possono contenere inquinanti. Ha sottolineato che la chimica è fondamentale per l’economia circolare, ma è necessario valutare i materiali prima del loro impiego. La discussione si è concentrata sull’importanza di analizzare i rifiuti per garantire processi di riciclo sicuri e sostenibili.
Roma, 15 lug. (Adnkronos) - “Se dobbiamo utilizzare i rifiuti al posto delle materie vergini, dobbiamo sapere cosa c'è dentro. Il rifiuto, per sua natura, può contenere inquinanti. Per questa ragione la chimica è alla base della verifica: non solo la chimica per creare nuove molecole, ma per individuare gli inquinanti presenti nei rifiuti”. Con queste parole Riccardo Piunti, presidente del Conou – Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, ha richiamato il ruolo decisivo della competenza chimica nella transizione circolare, intervenendo al Chemical Day 2026, evento svolto al Politecnico di Milano e organizzato da Icp – Rivista... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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