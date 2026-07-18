Giappone ex infermiera accusata di omicidio | avrebbe introdotto feci nella flebo di un paziente

Da metropolitanmagazine.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’ex infermiera è stata accusata di aver ucciso un paziente a Kashiwa, in Giappone. Secondo le indagini, avrebbe inserito feci nella flebo somministrata alla vittima, che successivamente è deceduta. La polizia ha sequestrato prove e sta raccogliendo testimonianze per ricostruire quanto accaduto. La donna è attualmente in stato di fermo e deve rispondere delle accuse di omicidio.

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Un caso scioccante ha investito Kashiwa, città in Giappone nella prefettura di Chiba. Un’ex infermiera è stata accusata di aver ucciso un paziente. Il presunto omicidio si sarebbe consumato a seguito dell’introduzione di feci nella flebo della vittima, causandone la morte. Le ricerche dell’ex infermiera hanno intensificato i sospetti per l’omicidio. Le fondi investigative stanno iniziando a ricostruire il caso, identificando l’ex infermiera come prima sospettata. La donna di 51 anni, Miyuki Furukawa, è stata arrestata mercoledì proprio per l’accusa di omicidio. Il paziente di sesso maschile sarebbe deceduto nelle prime ore del 30 gennaio per le ragioni di cui sopra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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