Violenza al pronto soccorso del Cervello infermiera colpita in testa con un' asta per flebo

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un episodio di violenza si è verificato in un pronto soccorso, quando un uomo ubriaco e in stato confusionale, accompagnato da amici, ha colpito un'infermiera alla testa con un'asta per flebo. L'aggressione è avvenuta durante l'intervento di assistenza, senza che siano stati segnalati altri feriti o danni materiali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le modalità dell'accaduto.

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È bastato l’arrivo di un ragazzo ubriaco e in stato confusionale, accompagnato da un gruppo di amici, per scatenare la violenza al pronto soccorso. È successo sabato al Cervello dove un’infermiera è stata aggredita, prima verbalmente e poi anche fisicamente, da un gruppo di persone che, nella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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