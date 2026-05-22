70enne ex infermiera avrebbe trasferito oltre 300 mila euro a un' amica | esposto per circonvenzione di incapace

Un'anziana ex infermiera di 70 anni è stata oggetto di un esposto per circonvenzione di incapace dopo aver trasferito più di 300 mila euro a un'amica. I versamenti sono stati effettuati nel tempo a favore della donna, del marito e dei fratelli di quest’ultima. Le somme sono state versate con continuità, coinvolgendo diverse persone legate alla destinataria dei soldi. La vicenda si sta approfondendo nell’ambito di un procedimento legale avviato dalle autorità competenti.

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