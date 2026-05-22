70enne ex infermiera avrebbe trasferito oltre 300 mila euro a un' amica | esposto per circonvenzione di incapace
Un'anziana ex infermiera di 70 anni è stata oggetto di un esposto per circonvenzione di incapace dopo aver trasferito più di 300 mila euro a un'amica. I versamenti sono stati effettuati nel tempo a favore della donna, del marito e dei fratelli di quest’ultima. Le somme sono state versate con continuità, coinvolgendo diverse persone legate alla destinataria dei soldi. La vicenda si sta approfondendo nell’ambito di un procedimento legale avviato dalle autorità competenti.
Oltre 300 mila euro donati con versamenti continui a favore della collega e amica, del marito e dei fratelli di quest'ultima. A questa cifra se ne aggiungono altri 140 mila circa, che sarebbero finiti sempre nei conti dell'amica e dei familiari e la vendita sospetta di un immobile nel quartiere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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