Il leader Cdu gay diventato padre con la maternità surrogata

Il capogruppo della Cdu al Parlamento, Jehns Spahn, è diventato padre grazie alla maternità surrogata. È il secondo giorno da quando ha accolto il bambino, dopo aver utilizzato questa tecnica per avere un figlio. Spahn, che è omosessuale e sposato con un uomo, è il più potente esponente del partito dopo Friedrich Merz.

Jehns Spahn è il più potente esponente della Cdu dopo Friedrich Merz. È omosessuale e sposato con un uomo. E capogruppo della Cdu al Parlamento. Ma da due giorni è anche padre grazie alla gestazione per altri. Ha adottato il figlio del suo partner, una pratica legale dal 2017. «Mio marito è diventato papà, e io con lui. Georg è tutta la nostra felicità. È una sensazione che difficilmente si può descrivere», ha annunciato. La maternità surrogata. Il marito, racconta il Corriere della Sera, si chiama Daniel Funke e ha 45 anni. «Siamo consapevoli che sul tema della maternità surrogata ci siano spesso incertezze e anche molti pregiudizi. Ma, come diceva il grande Franz Beckenbauer: “Il buon Dio si rallegra per ogni bambino”», ha spiegato Spahn alla Bild. 🔗 Leggi su Open.online

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