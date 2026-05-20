Terremoto tra i Verdi si dimette il capogruppo Ue Bas Eickhout Fatale la storia d’amore con l’eurodeputata 25enne | Ho avuto relazioni inappropriate

Il capogruppo dei Verdi al Parlamento europeo, un politico olandese, ha annunciato le sue dimissioni sia dal ruolo di capogruppo sia come eurodeputato, con effetto immediato. La decisione è stata comunicata dopo che è emersa una relazione con un’eletta europea di 25 anni, considerata inappropriata dalle fonti coinvolte. La notizia ha avuto risonanza nelle cronache politiche del momento, portando a un’immediata reazione pubblica e a conseguenze per la squadra dei Verdi all’interno dell’Europarlamento.

Il capogruppo dei Verdi al Parlamento europeo, l’olandese Bas Eickhout, si è dimesso dalla carica e dal ruolo di eurodeputato tout court «con effetto immediato». È stato lo stesso Eickhout ad annunciarlo a sorpresa questo pomeriggio, lasciando di stucco molti dei colleghi con cui lavorava da anni tra Bruxelles e Strasburgo. Eickhout, 49 anni, era stato eletto eurodeputato la prima volta nel 2009 ed era considerato una delle figure di spicco dell’emiciclo, capace di guidare i Verdi, forgiare strategie politiche e compromessi. Ora alla guida dei Verdi Ue, per lo meno sino alla sua sostituzione, resta solo la co-leader tedesca Terry Reintke. A far precipitare nel giro di poche settimane la stella di Eickhout è stata soprattutto la rivelazione di una relazione con un’altra eurodeputata dello stesso gruppo, la 25enne Lena Schilling. 🔗 Leggi su Open.online

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