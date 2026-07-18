Il capogruppo dell'Unione in Germania si è dimesso dopo le polemiche sulla maternità surrogata. La decisione di adottare il bambino del suo partner, nato tramite surrogacy negli Stati Uniti, ha scatenato reazioni negative. La decisione di lasciare il ruolo è stata annunciata ufficialmente. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni o alle tempistiche delle dimissioni. La vicenda ha suscitato discussioni pubbliche e critiche nel panorama politico.

Si è dimesso in Germania il capogruppo dell'Unione (CduCsu) Jens Spahn, travolto dalle polemiche dopo la decisione di adottare il bambino del suo partner, avuto con la maternità surrogata negli Stati Uniti. L’annuncio di Spahn è arrivato con una lettera ai membri del gruppo parlamentare dopo che il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, gli aveva chiesto di lasciare l’incarico. "Questa decisione è giusta e inevitabile", ha commentato il cancelliere in una nota. "La credibilità è fondamentale in politica. Ringrazio Jens Spahn per la sua collaborazione. Ha svolto un ruolo chiave nel plasmare e guidare la transizione del gruppo parlamentare dall'opposizione al governo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Germania, si dimette il capogruppo della Cdu dopo le polemiche sulla maternità surrogata

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